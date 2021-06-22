Инсинье отказывается от нового контракта с «Наполи», «Барселона» проявляет интерес

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье отказывается подписывать новый контракт с клубом на ухудшенных условиях. 30-летний игрок находится на расстоянии в 12 месяцев от статуса свободного агента и не соглашается идти на понижение зарплаты по условиям потенциальной новой сделки с «Наполи», сообщает Calciomercato.

К Инсинье проявляет интерес «Барселона», которая текущим летом делает ставку на известных футболистов, которые остались без клуба. «Наполи» же может усадить Инсинье на скамейку. Именно так поступило руководство клуба с Аркадиушем Миликом, который остался без игровой практики до января, когда перешел в «Марсель».

В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов и отдал 11 результативных передач во всех официальных матчах.