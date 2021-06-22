Это’о «больно видеть» Моуринью в «Роме»

Бывший форвард «Интера» Самюэль Это’о недоволен решением Жозе Моуринью возглавить «Рому». Знаменитый камерунец вместе с Особенным тренером сделал Требл в 2010 году, выиграв чемпионат и Кубок Италии вместе с Лигой чемпионов.

- Я бы хотел снова увидеть Моуринью в «Интере», - заявил Это’о AS. - Я желаю ему только всего самого лучшего в «Роме». Но он должен понимать, что несмотря на мою любовь к нему, «Интер» для меня всегда будет на первом месте. Не буду кривить душой, мне больно видеть, как человек, который дал мне шанс побеждать в Италии, будет готовить другую команду. Но я знаю, что он счастлив, и дружба выходит на первый план.

После «Интера» португальский тренер работал в «Реале», «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэме».