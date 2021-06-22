Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Шахтёр» подписал защитника из Серии А

22 Июня 2021, 13:40,

Защитник Марлон, выступавший за итальянский «Сассуоло», продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге. 25-летний бразильский игрок заключил долгосрочное трудовое соглашение с донецким «Шахтёром». Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В составе «Сассуоло» защитник выступал с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Марлон принял участие в 24 поединках, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.

Напомним, что «горняков» возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Ранее клуб подписал полузащитника «Бенфики» Педриньо и форварда «Аякса» Лассину Траоре.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Марлон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола