«Шахтёр» подписал защитника из Серии А

Защитник Марлон, выступавший за итальянский «Сассуоло», продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге. 25-летний бразильский игрок заключил долгосрочное трудовое соглашение с донецким «Шахтёром». Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В составе «Сассуоло» защитник выступал с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Марлон принял участие в 24 поединках, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.

Напомним, что «горняков» возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Ранее клуб подписал полузащитника «Бенфики» Педриньо и форварда «Аякса» Лассину Траоре.