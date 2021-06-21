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«Милан» интересуется Себальосом

21 Июня 2021, 22:47,

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщил журналист Даниэль Лонго в «Твиттере», в услугах испанца заинтересован «Милан».

Последние два сезона 24-летний полузащитник провёл в лондонском «Арсенале» на правах аренды, за это время он сыграл 77 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Контракт Себальоса со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро. Дани перешёл в «Реал» из «Бетиса» в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Милан, Дани Себальос
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