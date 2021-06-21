​Малиновский интересен «Милану»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский входит в сферу интересов «Милана». Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

В 36 матчах чемпионата Италии в сезоне 2020/2021 Малиновский забил 8 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров. Украинский хавбек стал лучшим ассистентом Серии А в завершившемся сезоне.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Руслана Малиновского в 30 миллионов евро. За «Аталанту» украинец выступает с лета 2019 года после перехода из бельгийского «Генка».