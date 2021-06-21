​Малиновский интересен «Милану»

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21 Июня 2021, 19:43,
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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский входит в сферу интересов «Милана». Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
В 36 матчах чемпионата Италии в сезоне 2020/2021 Малиновский забил 8 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров. Украинский хавбек стал лучшим ассистентом Серии А в завершившемся сезоне.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Руслана Малиновского в 30 миллионов евро. За «Аталанту» украинец выступает с лета 2019 года после перехода из бельгийского «Генка».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Руслан Малиновский
Бред полный. На кой лядь он нужен? Или автор думает, что он замен турка? Милан найдёт более топового игрока.