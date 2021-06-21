​Президент «Милана» высказался по поводу бесплатных уходов Доннаруммы и Чалханоглу

«Милан» этим летом потеряет двух важных игроков из-за истечения сроков их контрактов. Джанлуиджи Доннарумма уже прошёл медицинский осмотр для «ПСЖ», а Хакан Чалханоглу анонсировал подписание контракта с «Интером». Ситуацию прокомментировал президент «россонери» Паоло Скарони.

«Мы сделали Чалханоглу максимальное предложение, которое только могли. Он провёл отличный сезон и всегда вёл себя честно. Каждый волен делать свой выбор. Мы представили предложение, но оно оказалось недостаточным.

Доннарумма захотел покинуть зону комфорта. Это нормально для профессионала. Он всегда вёл себя идеально. Всё в порядке», - рассказал Скарони Radio Gr Parlamento.