​Президент «Милана» высказался по поводу бесплатных уходов Доннаруммы и Чалханоглу

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21 Июня 2021, 18:23,
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«Милан» этим летом потеряет двух важных игроков из-за истечения сроков их контрактов. Джанлуиджи Доннарумма уже прошёл медицинский осмотр для «ПСЖ», а Хакан Чалханоглу анонсировал подписание контракта с «Интером». Ситуацию прокомментировал президент «россонери» Паоло Скарони.
«Мы сделали Чалханоглу максимальное предложение, которое только могли. Он провёл отличный сезон и всегда вёл себя честно. Каждый волен делать свой выбор. Мы представили предложение, но оно оказалось недостаточным.
Доннарумма захотел покинуть зону комфорта. Это нормально для профессионала. Он всегда вёл себя идеально. Всё в порядке», - рассказал Скарони Radio Gr Parlamento.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма, Хакан Чалханоглу
Только надо искать им замену или Милан опять спустится на дно. А то только стал подниматься и Ибра закончит скоро тоже.