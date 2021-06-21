«Рома» может подписать Рамоса

Новоиспечённый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может получить в своё распоряжение защитника Серхио Рамоса. Как сообщает Sport Mediaset, 35-летнему защитнику римляне предлагают контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро. Это меньше, чем Рамос требовал у «Реала», но итальянские налоговые послабления могут оказаться ключевым фактором.

Серхио Рамос обрёл статус свободного агента после своего ухода из «Реала», в составе которого он провёл 16 сезонов.

Стоит сказать, что в своё время Жозе Моуринью и Серхио Рамос уже работали, когда португалец возглавлял «Реал».