​Чалханоглу договорился о трёхлетнем контракте с «Интером»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу станет одним из тех футболистов, которые выступали за двух непримиримых футбольных соперников – «Милан» и «Интер». Как сообщает Sky Sport Italia, Чалханоглу уже договорился о контракте с «нерадзурри» сроком на три ближайших сезона. Заработная плата игрока составит 5 миллионов евро за сезон и 1 миллион евро в качестве бонусов.

Уже во вторник Хакан Чалханоглу должен пройти медицинское обследование для перехода в «Интер».

Отмечается, что «Милан» предлагал игроку новый контракт, но Чалханоглу решил не продлевать трудовые отношения с «россонери».