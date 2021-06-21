«Ювентус» интересуется 17-летним польским полузащитником

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21 Июня 2021, 09:38,
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Польский хавбек Каспер Козловски, правами на которого владеет «Погонь», имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «Кальяри» и туринский «Ювентус». Итальянские клубы следят за выступлениями Козловски, ставшего самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
В минувшем сезоне чемпионата Польши полузащитник принял участие в 20 поединках, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Каспер Козловски