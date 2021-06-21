«Ювентус» интересуется 17-летним польским полузащитником

Польский хавбек Каспер Козловски, правами на которого владеет «Погонь», имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «Кальяри» и туринский «Ювентус». Итальянские клубы следят за выступлениями Козловски, ставшего самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

В минувшем сезоне чемпионата Польши полузащитник принял участие в 20 поединках, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.