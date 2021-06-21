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«Барселона» нацелилась на вингера сборной Италии

21 Июня 2021, 08:22,

Итальянский вингер Лоренцо Инсинье, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Об этом рапортует Football-Italia.

Согласно данным источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» уже начали переговоры с окружением игрока. Действующий трудовой договор Лоренцо с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Инсинье принял участие в 35 встречах, отметившись 19 забитыми мячами (семь - с пенальти) и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Лоренцо Инсинье
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Комментарии (4)
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1
Милка
21 Июня 2021, 08:26

Наверное бесплатно его хотят)))

1
Карыч Кар
21 Июня 2021, 08:31

Чтобы бесплатно гному бутсы чистил. И мате подавал.

1
Милка
21 Июня 2021, 09:19

Всё вокруг гнома. Они ж и кредит взяли. Лишь бы финансовые запросы его ублажить

0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 09:55

Якши.

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