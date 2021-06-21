«Барселона» нацелилась на вингера сборной Италии

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21 Июня 2021, 08:22,
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Итальянский вингер Лоренцо Инсинье, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Об этом рапортует Football-Italia.
Согласно данным источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» уже начали переговоры с окружением игрока. Действующий трудовой договор Лоренцо с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Инсинье принял участие в 35 встречах, отметившись 19 забитыми мячами (семь - с пенальти) и семью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Лоренцо Инсинье
Наверное бесплатно его хотят)))
Чтобы бесплатно гному бутсы чистил. И мате подавал.
Всё вокруг гнома. Они ж и кредит взяли. Лишь бы финансовые запросы его ублажить
Якши.