«Барселона» нацелилась на вингера сборной Италии

Итальянский вингер Лоренцо Инсинье, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Об этом рапортует Football-Italia.

Согласно данным источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» уже начали переговоры с окружением игрока. Действующий трудовой договор Лоренцо с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Инсинье принял участие в 35 встречах, отметившись 19 забитыми мячами (семь - с пенальти) и семью голевыми передачами.