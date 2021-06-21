«Ювентус» и «Милан» претендуют на Джеко

Опытный боснийский бомбардир Эдин Джеко может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе. Заинтересованность в услугах 35-летнего исполнителя проявляют туринский «Ювентус» и «Милан». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент правами на форварда владеет «Рома», которая готова продать игрока этим летом. Столичный клуб намерен расстаться с Джеко, чтобы сэкономить на заработной плате. В стане «волков» Эдин получает 7,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии босниец провел 27 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.