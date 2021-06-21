​«Интер» пытается переманить одного из лидеров «Милана»

Будущее полузащитника Хакана Чалханоглу остаётся туманным, ведь в последний день июня турецкий футболист обретёт статус свободного агента. Чалханоглу до сих пор не договорился о продлении контракта с «Миланом», чем и хотят воспользоваться другие клубы. Как сообщил в эфире итальянского Sky известный инсайдер Джанлука ди Марцио, переманить Чалханоглу в свои ряды хочет «Интер». «Нерадзурри» якобы уже связывались с представителями футболиста.

Отмечается, что Хакан Чалханоглу летом точно сменит клубную прописку – продлевать трудовое соглашение с «Миланом» турецкий игрок не собирается.