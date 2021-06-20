Доннарумма пройдёт медосмотр для «ПСЖ»

Судя по всему, очередная трансферная эпопея с вратарём «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой подходит к концу. На утро понедельника запланирован медицинский осмотр футболиста для «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

22-летний вратарь отказался подписывать новый контракт с «Миланом» на условиях клуба и уедет в Лигу 1. Сообщается, что завтрашнее мероприятие пройдет во Флоренции недалеко от тренировочной базы сборной Италии. На нем будут присутствовать представители медицинского штаба «ПСЖ» и «скуадры адзурры».

Предполагается, что контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой в 10 млн евро в год.