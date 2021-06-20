«Милан» нацелился на Яремчука

«Милан» наладил контакты с бельгийским «Гентом» по поводу украинского нападающего Романа Яремчука. По словам итальянского журналиста Алессандро Якобоне, переговоры между Паоло Мальдини и бельгийцами по поводу 25-летнего футболиста продолжаются.

«Россонери» находятся в поисках нового нападающего, чтобы обеспечить замену для Златана Ибрагимовича, который будет оставаться вне игры в течение двух месяцев после операции на колене.

«Милан» также надеется избавиться от португальского нападающего Рафаэля Леау. 22-летний игрок не оправдал ожиданий и летом может покинуть клуб.

Между тем, Яремчук провел впечатляющий сезон в «Генте», забив 23 гола и отдав 8 передач в 43 матчах в сезоне 2020/21.