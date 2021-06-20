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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Торрейра может вернуться в Серию А

20 Июня 2021, 12:28,

У уругвайского игрока Лукаса Торрейры мало вариантов остаться в «Атлетико» Мадрид. В Италии сообщают, что «Лацио» может сделать предложение по обмену полузащитника «Арсенала».

Будущее Лукаса Торрейры все еще под вопросом. У полузащитника, который сейчас играет с Уругваем на Кубке Америки, мало возможностей вернуться в «Атлетико» после того, как в прошлом сезоне он играл на правах аренды в лондонском «Арсенале». Хотя несколько недель назад игрок признавал, что хотел бы использовать второй шанс в команде «матрасников».

Продолжение карьеры футболиста может быть в «Лацио», сообщает Mundo Deportivo. Маурицио Сарри попросил о подписании контракта с уругвайским футболистом, который оставил хорошие воспоминания в Серии А, когда играл за «Сампдорию».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Лукас Торрейра
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