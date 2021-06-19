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Шик: «В «Роме» от меня ждали слишком многого, а я был обычным ребёнком»

19 Июня 2021, 23:53,

Лучший бомбардир Евро-2020 Патрик Шик знает, почему не смог закрепиться в «Роме» в 2017 году.

- Мне было 20 лет, когда я приехал в Италию, - приводит слова Шика Football Italia. - Первый сезон в «Сампдории» был очень хорошим, потом я перебрался в «Рому», один из важнейших клубов Италии. От меня ждали слишком многого, а я был обычным ребенком. Возможно, я не был на 100% готовым для такого шага. Подобное случается в футболе.

Форвард появился в «Сампдории» в 2016 году после блестящего дебютного сезона уехал в стан «волков» за 42 млн евро. Но там проявить себя не удалось, последовала аренда в «РБ Лейпциг» и трансфер в «Байер».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Патрик Шик
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Комментарии (1)
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Super fanat
20 Июня 2021, 00:38

Сумма трансфера действительно велика! Но ведь играют футболисты и юный возраст, наоборот, добавляет вистов футболисту. Главное - ментальный возраст. Не биологический. Жаль, что у Шика не получилось всё сразу. Но, учитывая фактов Евро, почему бы не попробовать ещё раз? Возраст вполне плодородный, вот только рискнёт ли кто-то брать его к себе? Хоть и видно, что мальчик уже возмужал :)

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