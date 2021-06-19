«Ювентус» готов арендовать Пьянича

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19 Июня 2021, 10:06,
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Полузащитник Миралем Пьянич, не сумевший закрепиться в каталонской «Барселоне», может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом информирует Corriere dello Sport.
Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» готово взять боснийского футболиста в аренду на два сезона. Сделка будет оформлена при условии, что «сине-гранатовые» продолжат выплачивать Миралему заработную плату.
Трудовое соглашение Пьянича с каталонским грандом рассчитано до середины 2024 года. В минувшем сезон чемпионата Испании полузащитник сыграл 19 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич