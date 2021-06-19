«Ювентус» готов арендовать Пьянича

Полузащитник Миралем Пьянич, не сумевший закрепиться в каталонской «Барселоне», может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» готово взять боснийского футболиста в аренду на два сезона. Сделка будет оформлена при условии, что «сине-гранатовые» продолжат выплачивать Миралему заработную плату.

Трудовое соглашение Пьянича с каталонским грандом рассчитано до середины 2024 года. В минувшем сезон чемпионата Испании полузащитник сыграл 19 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.