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Моуринью: «Азар - отличный футболист с плохой подготовкой»

19 Июня 2021, 09:16,

Экс-наставник мадридского «Реала» и лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, чего не хватает бельгийскому полузащитнику Эдену Азару.

«Эден - отличный футболист с плохой подготовкой. Вы только представьте, как бы он выглядел, если бы работал на тренировках на 100 процентов. На поле мы наблюдаем за его талантом, а не за плодами усердной работы. Если бы он по-настоящему трудился, то был бы суперигроком», - передает слова португальца AS.

В минувшем сезоне Азар провел за «Реал» 14 поединков в чемпионате Испании, отметившись тремя голами и двумя ассистами. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Эден Азар
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