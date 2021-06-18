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«Кальяри» надеется в третий раз подряд заполучить Наингголана

18 Июня 2021, 23:35,

Директор «Кальяри» Стефано Капозукка уверен, что его клубу придётся столкнуться с проблемами в желании в третий раз подряд заполучить полузащитника «Интера» Раджу Наингголана, который ранее был арендован на полгода и целый сезон.

- Впереди сложный путь, нужно решить много проблем, - заявил Капозукка Cagliarinews24. - Трудности «Интера» всем известны, но в то же время у нас есть свои интересы. Будет непросто добиться своего.

Наингголану 33 года, его контракт с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона. В 26 матчах Серии А 2020/21 он забил один гол. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Раджа Наингголан, Стефано Капозукка
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