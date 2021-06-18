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​Ибрагимович прооперирован

18 Июня 2021, 20:20,

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенёс хирургическое вмешательство на колене. Как сообщает пресс-служба клуба, операция прошла успешно, и шведский футболист приступает к реабилитации.

Напомним, что Златан Ибрагимович получил травму на финише сезона, из-за чего не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат Европы.

«Милан» не стал называть сроки восстановления Ибрагимовича. По данным Sky Sport Italia, шведский футболист сможет возобновить беговые занятия через четыре недели. Вернуться же на футбольное поле для игры Златан сможет приблизительно через восемь недель.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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