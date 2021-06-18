Рамос провёл переговоры с «Миланом»

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18 Июня 2021, 17:47,
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«Милан» находится в числе тех клубов, куда может перебраться защитник Серхио Рамос. После 16 лет выступлений за «Реал» он покинул «сливочных» и в четверг провёл прощальную пресс-конференцию. Теперь футболист ищет новое место работы.
Как стало известно El Chiringuito TV, Рамос уже провёл переговоры с «Миланом». Запросы защитника следующие: 20 миллионов евро подписного бонуса и двухлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро.
На прощальной пресс-конференции Серхио Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала», но предложение клуба о продлении контракта на один год уже не действовало.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Милан, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021