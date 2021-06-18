Рамос провёл переговоры с «Миланом»

«Милан» находится в числе тех клубов, куда может перебраться защитник Серхио Рамос. После 16 лет выступлений за «Реал» он покинул «сливочных» и в четверг провёл прощальную пресс-конференцию. Теперь футболист ищет новое место работы.

Как стало известно El Chiringuito TV, Рамос уже провёл переговоры с «Миланом». Запросы защитника следующие: 20 миллионов евро подписного бонуса и двухлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро.

На прощальной пресс-конференции Серхио Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала», но предложение клуба о продлении контракта на один год уже не действовало.