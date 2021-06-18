​Эриксену могут не разрешить играть в Серии А

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18 Июня 2021, 15:54,
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Датский футболист Кристиан Эриксен в недавнем матче против Финляндии перенёс остановку сердца. Полузащитнику сделали операцию, имплантировав дефибриллятор сердца, однако за «Интер» Эриксен может больше не сыграть. La Gazzetta dello Sport объясняет, что в Италии с таким устройством играть запрещено. Об этом говорит протокол кардиологического комитета по спортивному фитнесу.
Отмечается, что в Италии Эриксену могут разрешить играть с имплантированным дефибриллятором только в том случае, если врачи докажут, что проблема временная, и устройство будет извлечено в будущем.
Стоит сказать, что с подобным дефибриллятором можно играть в других странах. Например, в Англии и Голландии. Примером является Дэйли Блинд.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен