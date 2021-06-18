​Де Лихт во время интервью назвал себя игроком «Аякса»

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18 Июня 2021, 15:22,
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Защитник сборной Голландии Маттайс де Лихт после матча против Австрии давал комментарий и назвал себя игроком «Аякса». При этом уже два сезона голландец провёл в туринском «Ювентусе».
- Сегодня нам приходилось часто играть длинными мячами. Мне, как игроку «Аякса», было странно так действовать всё время, - сказал де Лихт в эфире NOS.
- Вы же играете за «Ювентус», - перебил футболиста журналист.
- Да, как бывший игрок «Аякса», - произнёс де Лихт с улыбкой на лице.
Напомним, что сборная Голландии обыграла Австрию со счётом 2:0 и обеспечила себе первое место в группе С.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Аякс, Сборная Голландии, Маттайс де Лихт