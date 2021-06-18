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​Ультрас «Пармы» против возвращения Буффона

18 Июня 2021, 14:47,

Группа ультрас «Пармы» Boys выступила против возвращения в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона, о котором было объявлено на днях.

Перед стадионом «Пармы» ультрас развернули баннер с надписью: «Ты ушёл как наёмник, ты не можешь вернуться героем. Уважай клубную футболку».

В социальных сетях многие фанаты «Пармы» не согласились с таким мнением. После этого ультрас пояснили свою позицию.

«20 лет назад вы пообещали нам, что никогда не будете носить эту чёртову футболку. А через три недели после возвращения из Австралии вы подписали контракт с «Ювентусом». Теперь вы возвращаетесь в единственный европейский клуб, который позволил вам побеждать. После всего этого мы можем сказать вам, что вы маленький человек. Уважайте клубную футболку», - говорится в сообщении.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма, Джанлуиджи Буффон
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