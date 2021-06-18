«Реал» хочет подписать Спинаццолу

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола может перебраться в испанскую Примеру, об этом информирует инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах футболиста проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб пока не делал предложения по игроку, но уже запросил информацию о возможном трансфере.

Что касается «Ромы», то «волки» планируют выручить с продажи Спинаццолы порядка 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Леонардо провел 27 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.