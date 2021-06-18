«Реал» хочет подписать Спинаццолу

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18 Июня 2021, 09:15,
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Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола может перебраться в испанскую Примеру, об этом информирует инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, заинтересованность в услугах футболиста проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб пока не делал предложения по игроку, но уже запросил информацию о возможном трансфере.
Что касается «Ромы», то «волки» планируют выручить с продажи Спинаццолы порядка 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Леонардо провел 27 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Леонардо Спинаццола
а я читал что Карла обьявил Реалу кого он хочет )) долго смеялся -- Холана и Мбапе , а в оброну Кюнде , как вам аппетитик ??