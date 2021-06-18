Мората: «Для меня очень важно остаться в «Ювентусе» ещё на один сезон»

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18 Июня 2021, 00:19,
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал продление аренды «Ювентусом» ещё на год.
«Для меня очень важно остаться в «Ювентусе» ещё на один сезон. Я очень счастлив и горжусь, мне не терпится поскорее разделить моменты радости с болельщиками на стадионе. Сейчас мне стоит сосредоточиться на чемпионате Европы, который очень важен для меня. Обнимаю всех болельщиков «Ювентуса», - приводит слова испанского нападающего пресс-служба туринцев.
Отметим, что 28-летний Мората сыграл 32 матча за «Ювентус» в прошлом сезоне чемпионата Италии, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Альваро Мората