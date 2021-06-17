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Кокорин рассказал, когда «Фиорентина» выйдет из отпуска

17 Июня 2021, 20:43,

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, когда команда выйдет из отпуска.

«Я тренируюсь индивидуально. А так команда должна собраться 9 июля. Если ничего не изменится, то присоединюсь к команде», - приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Напомним, что российский форвард перешёл в «Фиорентину» зимой, но большую часть времени Кокорин восстанавливался от травмы.

Александр сыграл лишь четыре матча за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, проведя в общей сложности на поле 91 минуту, но голевыми действиями россиянин не отметился.

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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