​«Милан» объявил о выкупе Томори у «Челси»

«Милан» выкупил у «Челси» контракт 23-летнего защитника Фикайо Томори. Как сообщается на официальном сайте «россонери», футболист подписал контракт сроком на четыре ближайших сезона.

Напомним, Фикайо Томори перебрался в «Милан» из «Челси» на правах аренды в январе этого года. В 22 матчах за итальянский клуб английский защитник отметился одним забитым голом.

Добавим, что «Милан» по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Италии и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Стоит сказать, что Фикайо Томори является воспитанником «Челси». За первую команду лондонцев он провёл 27 игр.