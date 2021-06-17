​«Милан» объявил о выкупе Томори у «Челси»

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17 Июня 2021, 15:28,
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«Милан» выкупил у «Челси» контракт 23-летнего защитника Фикайо Томори. Как сообщается на официальном сайте «россонери», футболист подписал контракт сроком на четыре ближайших сезона.
Напомним, Фикайо Томори перебрался в «Милан» из «Челси» на правах аренды в январе этого года. В 22 матчах за итальянский клуб английский защитник отметился одним забитым голом.
Добавим, что «Милан» по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Италии и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
Стоит сказать, что Фикайо Томори является воспитанником «Челси». За первую команду лондонцев он провёл 27 игр.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Фикайо Томори