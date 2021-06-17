«Парма» объявила о возвращении Буффона

43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, находившийся в статусе свободного агента после расставания с туринским «Ювентусом», вернулся в «Парму». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Пармезанцы объявили о переходе вратаря эффектным видеороликом. Срок трудового договора между сторонами пока не разглашается.

Напомним, что Джанлуиджи является воспитанником академии «Пармы». Летом 2001 года голкипер перебрался в туринский «Ювентус», за который провел практически всю свою карьеру.

По итогам прошлого сезона «Парма» вылетела из элитного дивизиона чемпионата Италии, заняв последнее место.