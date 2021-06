«Парма» объявила о возвращении Буффона

43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, находившийся в статусе свободного агента после расставания с туринским «Ювентусом», вернулся в «Парму». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Пармезанцы объявили о переходе вратаря эффектным видеороликом. Срок трудового договора между сторонами пока не разглашается.

Напомним, что Джанлуиджи является воспитанником академии «Пармы». Летом 2001 года голкипер перебрался в туринский «Ювентус», за который провел практически всю свою карьеру.

По итогам прошлого сезона «Парма» вылетела из элитного дивизиона чемпионата Италии, заняв последнее место.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX