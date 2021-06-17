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«Фиорентина» объявила об отставке Гаттузо

17 Июня 2021, 11:22,

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины», об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Стороны разорвали трудовое соглашение из-за разногласий в трансферной политике. Боссы флорентийского клуба отказали специалисту в нескольких трансферах, что возмутило наставника. Гаттузо покинул команду, не проработав с «фиалками» и месяца.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Фиорентина» финишировала на 14 месте. За флорентийцев выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (2)
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0
Kasper_043
17 Июня 2021, 11:59

че происходит!!! все пьяны!!!!

0
ARTUR
17 Июня 2021, 11:49

баклан ... и я бы с трансферами выиграл , а ты покажи что ты что то значишь, самый смешной момент в истории футбола )) не был бы Гатузо.. он просто забыл что у него Какорин есть .

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