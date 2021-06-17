«Фиорентина» объявила об отставке Гаттузо

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины», об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Стороны разорвали трудовое соглашение из-за разногласий в трансферной политике. Боссы флорентийского клуба отказали специалисту в нескольких трансферах, что возмутило наставника. Гаттузо покинул команду, не проработав с «фиалками» и месяца.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Фиорентина» финишировала на 14 месте. За флорентийцев выступает российский нападающий Александр Кокорин.