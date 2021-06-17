«Интер» назвал стоимость Хакими

Миланский «Интер» обозначил сумму, которую рассчитывает выручить с продажи марокканского защитника Ашрафа Хакими. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, руководство чемпиона Серии А готово расстаться с игроком, если за него предложат 75 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси» и французского «ПСЖ».

Ашраф защищает цвета миланского гранда с сентября 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Хакими провел 37 поединков, отметившись семью голами и восемью результативными передачами.