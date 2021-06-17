«Фиорентина» хочет удержать Влаховича новой зарплатой

|
17 Июня 2021, 08:59,
|
|
Руководство «Фиорентины» прилагает усилия для сохранения в команде сербского форварда Душана Влаховича. По данным журналиста Николо Скиры, флорентийский клуб готов предложить 21-летнему бомбардиру новый контракт с окладом в размере трех миллионов евро в год.
Действующее соглашение Влаховича с «фиалками» рассчитано до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса».
В минувшем сезоне чемпионата Испании Влахович провел 37 поединков, записав на свой счет 21 гол и три результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Душан Влахович
Уйдёт... И будет прав! Надеюсь, усилит Атлетико. Тогда становление третей силы в чемпионате Испании можно будет считать завершённым. Главное, чтобы чемпионат не перешёл в гегемонию одной команды :)