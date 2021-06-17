«Фиорентина» хочет удержать Влаховича новой зарплатой

Руководство «Фиорентины» прилагает усилия для сохранения в команде сербского форварда Душана Влаховича. По данным журналиста Николо Скиры, флорентийский клуб готов предложить 21-летнему бомбардиру новый контракт с окладом в размере трех миллионов евро в год.

Действующее соглашение Влаховича с «фиалками» рассчитано до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Влахович провел 37 поединков, записав на свой счет 21 гол и три результативные передачи.