Доннарумма пройдёт медобследование в «ПСЖ»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма пройдёт медицинское обследование в «Пари Сен-Жермен».

21 июня Доннарумма должен пройти медобследование для «ПСЖ», с которым согласовал условия личного контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Инсайдер передаёт, что соглашение итальянца с французским клубом подписано до 2026 года. Также Романо сказал, что вратарю не придётся покидать расположение сборной Италии ради медицинского обследования.

В минувшем сезоне Доннарумма провёл в «Милане» 37 матчей, в 13 из которых не пропустил ни одного мяча. Сейчас голкипер со сборной Италии играет на чемпионате Европы 2020 года.