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Доннарумма пройдёт медобследование в «ПСЖ»

17 Июня 2021, 01:06,

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма пройдёт медицинское обследование в «Пари Сен-Жермен». 

21 июня Доннарумма должен пройти медобследование для «ПСЖ», с которым согласовал условия личного контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Инсайдер передаёт, что соглашение итальянца с французским клубом подписано до 2026 года. Также Романо сказал, что вратарю не придётся покидать расположение сборной Италии ради медицинского обследования.

В минувшем сезоне Доннарумма провёл в «Милане» 37 матчей, в 13 из которых не пропустил ни одного мяча. Сейчас голкипер со сборной Италии играет на чемпионате Европы 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма
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