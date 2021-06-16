Гаттузо может покинуть «Фиорентину» до старта сезона

|
16 Июня 2021, 21:02,
|
|
Дженнаро Гаттузо поссорился с руководством «Фиорентины».
Гаттузо, вместе со своим агентом Хорхе Мендесом, не может договориться с руководством «Фиорентины» относительно трансферной политики клуба перед сезоном 2021/22. Это станет причиной возможного ухода итальянского специалиста с поста главного тренера «фиалок», как сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Дженнаро Гаттузо был назначен главным тренером «Фиорентины» две недели назад, но близок к тому, чтобы в ближайшее время снова оказаться безработным.
До «Фиорентины» Гаттузо возглавлял «Наполи», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Фиорентина, Дженнаро Гаттузо, Хорхе Мендес
по-ходу Коммиссо такой же баламут как и Де Лаурентис