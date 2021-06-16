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Гаттузо может покинуть «Фиорентину» до старта сезона

16 Июня 2021, 21:02,

Дженнаро Гаттузо поссорился с руководством «Фиорентины». 

Гаттузо, вместе со своим агентом Хорхе Мендесом, не может договориться с руководством «Фиорентины» относительно трансферной политики клуба перед сезоном 2021/22. Это станет причиной возможного ухода итальянского специалиста с поста главного тренера «фиалок», как сообщает журналист Джанлука ди Марцио. 

Дженнаро Гаттузо был назначен главным тренером «Фиорентины» две недели назад, но близок к тому, чтобы в ближайшее время снова оказаться безработным. 

До «Фиорентины» Гаттузо возглавлял «Наполи», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов. 

 
 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Фиорентина, Дженнаро Гаттузо, Хорхе Мендес
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Комментарии (1)
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1
Tavadi
16 Июня 2021, 21:20

по-ходу Коммиссо такой же баламут как и Де Лаурентис

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