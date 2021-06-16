Гаттузо может покинуть «Фиорентину» до старта сезона

Дженнаро Гаттузо поссорился с руководством «Фиорентины».

Гаттузо, вместе со своим агентом Хорхе Мендесом, не может договориться с руководством «Фиорентины» относительно трансферной политики клуба перед сезоном 2021/22. Это станет причиной возможного ухода итальянского специалиста с поста главного тренера «фиалок», как сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Дженнаро Гаттузо был назначен главным тренером «Фиорентины» две недели назад, но близок к тому, чтобы в ближайшее время снова оказаться безработным.

До «Фиорентины» Гаттузо возглавлял «Наполи», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.