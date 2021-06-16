Стали известны подробности контракта де Пауля в «Атлетико»

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16 Июня 2021, 20:32,
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль согласился на переход в мадридский «Атлетико».
«Удинезе» отдаст аргентинского футболиста в испанскую команду за 35 миллионов евро. Официальное объявление «Атлетико» сделает после прохождения игроком медицинского обследования. Контракт де Пауля будет рассчитан до 2026 года.
Журналист Фабрицио Романо заявил, что переговоры о трансфере начались ещё в мае.
В предыдущем сезоне де Пауль провёл 36 игр за «Удинезе», в которых 9 раз отличился сам и 9 раз помог отличиться партнёрам.
На данный момент де Пауль принимает участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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