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Стали известны подробности контракта де Пауля в «Атлетико»

16 Июня 2021, 20:32,

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль согласился на переход в мадридский «Атлетико». 

«Удинезе» отдаст аргентинского футболиста в испанскую команду за 35 миллионов евро. Официальное объявление «Атлетико» сделает после прохождения игроком медицинского обследования. Контракт де Пауля будет рассчитан до 2026 года. 

Журналист Фабрицио Романо заявил, что переговоры о трансфере начались ещё в мае. 

В предыдущем сезоне де Пауль провёл 36 игр за «Удинезе», в которых 9 раз отличился сам и 9 раз помог отличиться партнёрам. 

На данный момент де Пауль принимает участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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Комментарии (1)
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0
noname_344
16 Июня 2021, 21:51

Ништяк)

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