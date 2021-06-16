Стали известны подробности контракта де Пауля в «Атлетико»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль согласился на переход в мадридский «Атлетико».

«Удинезе» отдаст аргентинского футболиста в испанскую команду за 35 миллионов евро. Официальное объявление «Атлетико» сделает после прохождения игроком медицинского обследования. Контракт де Пауля будет рассчитан до 2026 года.

Журналист Фабрицио Романо заявил, что переговоры о трансфере начались ещё в мае.

В предыдущем сезоне де Пауль провёл 36 игр за «Удинезе», в которых 9 раз отличился сам и 9 раз помог отличиться партнёрам.

На данный момент де Пауль принимает участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины.