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Пеллегрини может остаться в «Роме», несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Барселоны»

16 Июня 2021, 09:30,

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини, который пользуется спросом на трансферном рынке, может остаться в «Роме». Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, итальянский клуб готов пролонгировать сотрудничество с 24-летним исполнителем до лета 2025 года. Заработная плата полузащитника увеличится до трех миллионов евро.

Действующий трудовой договор Лоренцо с «волками» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Пеллегрини со стороны «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Лоренцо Пеллегрини
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