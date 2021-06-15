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Мората остаётся в «Ювентусе» ещё на год

15 Июня 2021, 23:16,

Туринский «Ювентус» объявил о том, что продлил аренду Альваро Мораты ещё на один сезон. 

В сентябре 2020 года Мората был арендован «Ювентусом» у мадридского «Атлетико». За сезон в составе «старой синьоры» испанский футболист отыграл в 32 матчах, забив 11 мячей и отдав 9 голевых передач. 

Официальный сайт «Ювентуса» пишет, что Мората «оказался в нужное время и в нужном месте». Форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год, отличившись 15 раз за 63 игры.

На данный момент Мората пребывает в составе сборной Испании, принимая участие на чемпионате Европы 2020 года. В матче первого тура испанцы на пару со шведами не смогли открыть счёт. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Атлетико Мадрид, Альваро Мората
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