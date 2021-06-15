​В Италии футболистов научат оказывать первую помощь после эпизода с Эриксеном

В матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. В настоящий момент футболист остаётся под наблюдением медиков, проходя обследования для выяснения причин случившегося.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина во время пресс-конференции отметил действия Симона Кьяера в том эпизоде. Капитан сборной Дании быстро принялся оказывать Эриксену первую помощь. По словам Гравины, для футболистов сборной Италии и клубов Серии А будут организованы специальные курсы. Игроков научат оказывать первую помощь в подобных ситуациях.