«Милан» нашёл усиление в Лиге 1

Хавбек Амин Адли, выступающий в чемпионате Франции за «Тулузу», может переехать в итальянский топ-клуб. По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к футболисту проявляет «Милан».

Журналист сообщает, что «россонери» готовы выделить на трансфер полузащитника порядка восьми миллионов евро. В свою очередь «Тулуза» хочет выручить с продажи игрока 10-12 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Франции 21-летний футболист провел 34 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач. Трудовое соглашение Адли с «Тулузой» рассчитано до середины 2022 года.