Роналду ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции получил вопрос по поводу своего будущего.

«Останусь ли я в «Ювентусе»? Сейчас это не имеет значения. Что произойдёт, будет к лучшему. Я выступаю на высшем уровне уже 18 лет. Если бы мне было 18 или 19, то я бы не спал, думая о будущем. Но мне 36. Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы. Я хочу победить и хочу иметь позитивный настрой с первой до последней игры на турнире», - рассказал Роналду.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.