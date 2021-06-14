​«Ювентус» продлит аренду Мораты

Нападающий Альваро Мората проведёт в «Ювентусе» и следующий сезон. Как сообщает Tuttosport, туринский клуб решил продлить аренду испанского нападающего. Чтобы сделать это, «старой синьоре» придётся выплатить «Атлетико» ещё 10 миллионов евро. Через год «Ювентус» сможет выкупить контракт игрока за 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 2020/2021 28-летний Альваро Мората провёл за «Ювентус» 44 матча. На счету испанского форварда 20 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Напомним, что на тренерский мостик «Ювентуса» вернулся Массимилиано Аллегри.