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Кьяера могут сделать капитаном «Милана» за его действия в ситуации с Эриксеном

14 Июня 2021, 14:13,

Хэштег #KjaerCapitano стал вирусным в Twitter. Болельщики «Милана» призывают сделать капитана сборной Дании Симона Кьяера капитаном и в клубе. La Gazzetta dello Sport сообщает на своих страницах о том, что в стане «россонери» готовы рассмотреть такой вариант.

Фанатов «Милана» поразили действия Кьяера в ситуации, когда у Кристиана Эриксена произошла остановка сердца во время матча Евро-2020. Капитан датской сборной пытался оказать Эриксену первую помощь, затем он организовал стенку, чтобы закрыть пострадавшего футболиста от камер и взглядов зрителей. После этого Кьяер успокаивал выскочившую на поле вторую половинку Эриксена.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Симон Кьяер
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
14 Июня 2021, 14:33

Целиком и полностью поддерживаю!!!

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