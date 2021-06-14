Кьяера могут сделать капитаном «Милана» за его действия в ситуации с Эриксеном

Хэштег #KjaerCapitano стал вирусным в Twitter. Болельщики «Милана» призывают сделать капитана сборной Дании Симона Кьяера капитаном и в клубе. La Gazzetta dello Sport сообщает на своих страницах о том, что в стане «россонери» готовы рассмотреть такой вариант.

Фанатов «Милана» поразили действия Кьяера в ситуации, когда у Кристиана Эриксена произошла остановка сердца во время матча Евро-2020. Капитан датской сборной пытался оказать Эриксену первую помощь, затем он организовал стенку, чтобы закрыть пострадавшего футболиста от камер и взглядов зрителей. После этого Кьяер успокаивал выскочившую на поле вторую половинку Эриксена.