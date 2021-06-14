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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Йоветич может перейти в «Лацио»

14 Июня 2021, 10:35,

Черногорский форвард Стеван Йоветич, отыгравший прошлый сезон в чемпионате Франции за «Монако», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По данным инсайдера, оформить трансфер 31-летнего голеадора хочет римский «Лацио». Наставник столичного коллектива Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании опытного бомбардира. Тренер уверен, что Йоветич сможет усилить атакующий потенциал команды.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Стеван провел 29 поединков, записав себе в актив шесть забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Стеван Йоветич
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