Йоветич может перейти в «Лацио»

Черногорский форвард Стеван Йоветич, отыгравший прошлый сезон в чемпионате Франции за «Монако», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По данным инсайдера, оформить трансфер 31-летнего голеадора хочет римский «Лацио». Наставник столичного коллектива Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании опытного бомбардира. Тренер уверен, что Йоветич сможет усилить атакующий потенциал команды.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Стеван провел 29 поединков, записав себе в актив шесть забитых мячей.