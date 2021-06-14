Два клуба провели переговоры с Пирло

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14 Июня 2021, 08:51,
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Итальянский специалист Андреа Пирло, оставшийся без работы после увольнения из туринского «Ювентуса», попал в сферу интересов двух европейских клубов. Об этом рапортует инсайдер Николо Свира посредством своего твиттер-аккаунта.
Согласно сведениям журналиста, за последние несколько дней переговоры со специалистом провели представители «Сампдории» и турецкого «Фенербахче».
Напомним, что Пирло был уволен из «старой синьоры» по окончании сезона-2020/2021. Под его руководством туринская команда провалилась в Серии А, финишировав лишь на четвертой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андреа Пирло