Два клуба провели переговоры с Пирло

Итальянский специалист Андреа Пирло, оставшийся без работы после увольнения из туринского «Ювентуса», попал в сферу интересов двух европейских клубов. Об этом рапортует инсайдер Николо Свира посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, за последние несколько дней переговоры со специалистом провели представители «Сампдории» и турецкого «Фенербахче».

Напомним, что Пирло был уволен из «старой синьоры» по окончании сезона-2020/2021. Под его руководством туринская команда провалилась в Серии А, финишировав лишь на четвертой позиции.