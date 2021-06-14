«Атлетико» нацелился на полузащитника «Милан»

Мадридский «Атлетико» подыскивает усиление в среднюю линию команды после неудачных переговоров по трансферу аргентинца Родриго де Пауля, выступающего за итальянский «Удинезе».

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «матрасников» положило глаз на турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу, правами на которого владеет «Милан». Контракт хавбека с «россонери» истекает в конце текущего месяца, мадридцы намерены воспользоваться этим моментом.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу принял участие в 33 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.