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Дзофф – о Доннарумме: «Деньги не должны иметь определяющее значение в 22 года»

13 Июня 2021, 22:14,

Известный в прошлом футболист «Ювентуса» Дино Дзофф высказался об уходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана».

«Он идёт по непростому пути к величию. Я не хочу осуждать его за выбор, но что изменится в «ПСЖ», если ты уже являешься лидером «Милана»? Да, возможно, ему удастся заработать больше денег, но должны ли они иметь определяющее значение в 22 года?» - цитирует Дзоффа Calciomercato.

Отметим, что Доннарумма является воспитанником «Милана», его контракт с клубом истекает в июле. По информации, которая всё чаще и чаще появляется в СМИ, итальянский голкипер продолжит карьеру в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Джанлуиджи Доннарумма, Дино Дзофф
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