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13 Июня 2021, 17:44,
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем.
«Я разговаривал со спортивным директором «Ювентуса» на этой неделе, но не могу сказать большего.
Возвращение Аллегри? Всё, как и раньше, прошлый сезон был странным, надеюсь, что следующий будет лучше. Мы скучаем по болельщикам», - цитирует Морату AS.
28-летний испанец сыграл 32 матча за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Стоит отметить, что права на Морату принадлежат мадридскому «Атлетико», но у туринского клуба есть опция выкупа, которая пока не была активирована.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Альваро Мората
Вот уж действительно, подвешенное состояние! Если Роналду уйдёт, он останется. У Ювентуса банально ослабнут атакующие мощности, а замену будет искать сложно, тем более в кратчайшие сроки. Если акценты у Ювентуса сменятся и атакующая игра будет идти не через одного конкретного человека, а по ситуации, Мората ещё может привнести пользу.