Форвард «Ювентуса» Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем.

«Я разговаривал со спортивным директором «Ювентуса» на этой неделе, но не могу сказать большего.

Возвращение Аллегри? Всё, как и раньше, прошлый сезон был странным, надеюсь, что следующий будет лучше. Мы скучаем по болельщикам», - цитирует Морату AS.

28-летний испанец сыграл 32 матча за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Стоит отметить, что права на Морату принадлежат мадридскому «Атлетико», но у туринского клуба есть опция выкупа, которая пока не была активирована.