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Мората ответил на вопрос о своем будущем

13 Июня 2021, 17:44,

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем.

«Я разговаривал со спортивным директором «Ювентуса» на этой неделе, но не могу сказать большего.

Возвращение Аллегри? Всё, как и раньше, прошлый сезон был странным, надеюсь, что следующий будет лучше. Мы скучаем по болельщикам», - цитирует Морату AS.

28-летний испанец сыграл 32 матча за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Стоит отметить, что права на Морату принадлежат мадридскому «Атлетико», но у туринского клуба есть опция выкупа, которая пока не была активирована.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
13 Июня 2021, 18:21

Вот уж действительно, подвешенное состояние! Если Роналду уйдёт, он останется. У Ювентуса банально ослабнут атакующие мощности, а замену будет искать сложно, тем более в кратчайшие сроки. Если акценты у Ювентуса сменятся и атакующая игра будет идти не через одного конкретного человека, а по ситуации, Мората ещё может привнести пользу.

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