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​Агент подтвердил, что Буффон может перейти в «Парму»

12 Июня 2021, 23:22,

До сих пор непонятно, где продолжит карьеру Джанлуиджи Буффон. В мае было объявлено, что вратарь не будет подписывать новый контракт с «Ювентусом», и с тех пор слухи связывали 43-летнего футболиста с рядом клубов, среди которых была «Парма». Агент Буффона Сильвиано Мартина подтвердил такую возможность.

«Конечно, «Парма» является реалистичным вариантом. Но мне не нужно принимать решение за Буффона. Джиджи рассматривает все варианты, и «Парма» находится в их числе. Я увижу его на этой неделе, чтобы поговорить о будущем. Посмотрим, что будет», - сказал агент Parma Today.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон является воспитанником как раз «Пармы». По итогам сезона 2020/2021 команда вылетела в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Парма, Джанлуиджи Буффон, Трансферы футбола - лето 2021
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