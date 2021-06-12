​Агент подтвердил, что Буффон может перейти в «Парму»

До сих пор непонятно, где продолжит карьеру Джанлуиджи Буффон. В мае было объявлено, что вратарь не будет подписывать новый контракт с «Ювентусом», и с тех пор слухи связывали 43-летнего футболиста с рядом клубов, среди которых была «Парма». Агент Буффона Сильвиано Мартина подтвердил такую возможность.

«Конечно, «Парма» является реалистичным вариантом. Но мне не нужно принимать решение за Буффона. Джиджи рассматривает все варианты, и «Парма» находится в их числе. Я увижу его на этой неделе, чтобы поговорить о будущем. Посмотрим, что будет», - сказал агент Parma Today.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон является воспитанником как раз «Пармы». По итогам сезона 2020/2021 команда вылетела в Серию Б.