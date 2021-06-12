«Милан» решил продать Леау и назвал стоимость игрока

Португальский форвард Рафаэл Леау близок к уходу из «Милана». Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

Согласно сведениям инсайдера, руководство итальянского клуба хочет заработать на продаже 22-летнего исполнителя порядка 25-30 миллионов евро. В услугах Леау заинтересованы «Марсель», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

В минувшем сезоне Серии А форвард провел 30 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Трудовое соглашение Рафаэла с «россонери» рассчитано до конца июня 2024 года.