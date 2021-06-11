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Моуринью: «Лукаку нужно чувствовать себя Мужчиной, Номером один»

11 Июня 2021, 22:50,

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью доволен тем, что Ромелу Лукаку наконец-то нашел свой клуб. Бельгиец стал героем прошлого сезона и помог «Интеру» завоевать Скудетто.

- Я бы сказал, что сейчас он использует все свои качества. Я верю, что в «Интере» он нашел то, в чем нуждался. Ему нужно чувствовать себя Мужчиной, Номером один. Его любят тренер и болельщики. Пресса также его поддерживает, клуб, он получает любовь, - заявил Моуринью talkSPORT.

- Ромелу - такой парень, что даже забивая в Англии, о нем говорили, что его характеристики не подходят «МЮ». Другие говорили, что он не умеет работать с мячом, что он не Кантона и не Бербатов. Конечно, нет! Он Лукаку, и в Италии его используют правильно, - добавил Моуринью.

На счету Лукаку в прошлом сезоне 30 голов в 44 матчах.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Рома, Жозе Моуринью, Ромелу Лукаку
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